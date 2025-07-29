Вашингтон дает Японии подержаться за «ядерный зонтик»

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

США на прошедшей неделе впервые обсудили с представителями Японии сценарии применения ядерного оружия в случае кризисной ситуации в районах, прилегающих в Японии. Обсуждение, как сообщает агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники, проходило в рамках переговоров о так называемом расширенном сдерживании. Источники также сообщили, что в принятых документах чётко указано, что Япония может высказывать своё мнение о возможном применении ядерного оружия.

Япония в последние годы настойчиво добивалась права участия в мероприятиях США по планированию применения ядерного оружия в случае возникновения чрезвычайной ситуации у ее границ. Рамочные договоренности на этот счет обсуждались в ходе переговоров между президентом США Джо Байденом и бывшим японским премьером Фумио Кисида в 2024 году. Подключение Японии к ядерному планированию США, как полагают в Токио, позволит более активно влиять на действия США в том числе и по использования ядерного оружия в рамках двустороннего договора безопасности, в соответствии с 5-й статьей которого Вашингтон обязан защищать своего главного союзника в Азии.

Дипломатические источники японского агентства сообщили, что разработаны шаги, которые страны должны предпринять в случае применения Соединёнными Штатами ядерного оружия, включая защиту территории, находящиеся под управлением Японии.

По-видимому, речь идет и о архипелаге Сэнкаку, на который претендует КНР. Территориальный спор между Японией и Китаем в этом районе стал в последние годы источником постоянного раздражения в двусторонних отношениях, и рассматривается как один из потенциальных триггеров вооруженного конфликта между двумя государствами.

США уклоняются от признания японского суверенитета над Сэнкаку, однако под давлением Японии неоднократно подтверждали, что этот небольшой безлюдный архипелаг входит в зону действия договора безопасности, поскольку находится под административным контролем Токио. Тем не менее, вступать в ядерный конфликт с КНР из-за безлюдных скал, где водружен японский флаг, видимо мало соответствует интересам безопасности США.

По словам источников, в рамках переговоров о расширенном сдерживании, которые ведутся в последние годы, Токио и Вашингтон провели несколько командно-штабных учений, чтобы разработать стратегию на случай, если в Восточной Азии вспыхнет конфликт и Соединённым Штатам придётся применить ядерное оружие.

Учитывая это, Япония и США обсудили, как координировать действия и решать проблемы, связанные с возможным применением ядерного оружия, например, как управлять общественным мнением. По словам источников, также обсуждался вопрос о том, какой информацией США могут поделиться с Японией.

В декабре страны объявили о своих первых принципах расширенного сдерживания, включая ядерную защиту США, для более эффективного решения проблем безопасности. Однако подробности не разглашаются из-за конфиденциальности информации, связанной с национальной безопасностью, как сообщил высокопоставленный представитель министерства иностранных дел Японии.

С тех пор как в 2010 году начались переговоры о расширенном сдерживании, встречи на высшем уровне с участием высокопоставленных представителей министерств иностранных дел и обороны проводятся один или два раза в год.

Диалог был расширен в июле 2024 года, когда в Токио состоялись первые в истории переговоры на уровне министров по этому вопросу. Они были направлены на улучшение координации действий американо-японского альянса с учётом наращивания военной мощи Китая и развития ракетной и ядерной программ Северной Кореи.