Палестинский козырь Макрона

Андрей Онтиков, международный обозреватель

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

Такое решение французский лидер принял на фоне продолжающихся боевых действий в секторе Газа. Там обстановка в последние недели осложняется острейшим гуманитарным кризисом, в результате которого люди начали умирать от голода.

Эммануэль Макрон говорит о намерении признать Палестину не в первый раз. В апреле этого года французский президент выступал с аналогичными заявлениями. Сделать такой шаг он собирался в рамках международной конференции по ближневосточному урегулированию, которая была намечена на июнь и должна была проходить под совместным председательством Франции и Саудовской Аравии. Однако это мероприятие перенесли на более поздний срок. Причина, как отмечал Эммануэль Макрон, связана с "соображениями логистики и безопасности, поскольку лидеры Палестинской автономии не могут прибыть в ООН". Впрочем, он также отметил, что перенос конференции не отменяет планов Парижа относительно признания.

Разумеется, намерения французских властей встретили полярную реакцию у других стран. Ряд арабских государств приветствовали эту инициативу, в том числе и сама Палестина. В то же время Израиль раскритиковал Эммануэля Макрона. Так, глава минобороны Исраэль Кац отметил, что это "позор и капитуляция перед терроризмом, поощрение убийц и насильников из ХАМАС". Реакция американского президента Дональда Трампа была более сдержанная.

- То, что он говорит, не имеет значения. Это ничего не изменит... он очень хороший парень. Он мне нравится, но это утверждение не несет под собой веса, - указал хозяин Овального кабинета.

Зато госсекретарь Марко Рубио оказался более жестким в своих оценках. Как отметил дипломат, "это безрассудное решение только служит пропаганде ХАМАС и препятствует установлению мира".

Из этих заявлений совершенно очевидным становится раскол между США и Францией. По крайней мере, с трудом верится, что Эммануэль Макрон, говоря о признании Палестины, руководствуется соображениями международного права и идеями гуманизма. А вот дискуссии о пошлинах и в конечном итоге навязанные европейцам кабальные условия вполне могли подтолкнуть Париж к оказанию такого опосредованного давления.

К тому же едва ли французам по душе то, как американцы выкручивают им руки в вопросе расходов на оборону в рамках НАТО. Да и панибратское отношение Дональда Трампа к Эммануэлю Макрону наверняка накладывает свой отпечаток. В этом смысле Палестина и Украина для Франции и шире - для ЕС и Великобритании - в чем-то похожи: обе кризисные ситуации дают прекрасную возможность вставлять Дональду Трампу палки в колеса.

По большому счету, топить американского президента в бюрократических проволочках, дипломатических демаршах и политических манипуляциях остается чуть больше года. В ноябре 2026 года в США пройдут промежуточные выборы, где республиканцы рискуют потерять большинство. Тогда к европейскому лагерю присоединятся американские демократы, и положение Дональда Трампа окажется достаточно непростым. Оставаясь главой государства, он едва ли сможет продвигать сколь-нибудь значимые инициативы как у себя в стране, так и на международной арене.

К слову, отдельной фигурой в этих событиях стоит британский премьер Кир Стармер. По сообщениям прессы, треть британских парламентариев, в том числе некоторые члены его кабинета, а также несколько десятков отставных дипломатов подписали письмо с призывом признать Палестинское государство. Глава кабинета ответил на это дежурными заявлениями, что он вместе с союзниками работает над практическими шагами для урегулирования обстановки в регионе. По его словам, "признание палестинского государства должно быть одним из этих шагов", но оно должно быть частью более широкого плана, который приведет к решению и Парижа, и Лондона.

Кир Стармер, вероятно, был бы рад присоединиться к Эммануэлю Макрону и выступить мощным европейским фронтом против Дональда Трампа. Но пока британский премьер-министр явно не готов жертвовать хорошими личными отношениями с президентом США, в имитацию которых он вкладывает определенные силы. А если учесть тот факт, что американский лидер во время возобновившихся дискуссий вокруг статуса Палестины поехал в Шотландию играть в гольф и попутно провести переговоры с представителями Великобритании и ЕС, Киру Стармеру отвешивать такую дипломатическую "пощечину" становится совсем не с руки. Все это чревато как минимум тем, что Дональд Трамп, обидевшись, найдет место для отдыха получше. Благо, в гольф он может играть не только в Великобритании.

Как бы то ни было, палестинский вопрос в этой ситуации становится не совсем палестинским. Скорее, его превращают в разменную монету в куда более масштабной игре с большим ставками. Что касается самого признания Палестины Парижем, то до сентября еще надо дожить. За оставшееся время многое может поменять. Или же опять возникнут "соображения логистики и безопасности", которые вдруг помешают Эммануэлю Макрону пойти на такой шаг.