Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 июля 2025 / 14:13
КОТИРОВКИ
USD
29/07
79.5782
EUR
29/07
93.2060
Новости часа
Нидерланды намерены усилить давление на Израиль из-за положения дел в Газе Лула да Силва заявил, что США не получат доступ к полезным ископаемым Бразилии
Москва
29 июля 2025 / 14:13
Котировки
USD
29/07
79.5782
0.0000
EUR
29/07
93.2060
0.0000
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
28 июля 2025 / 20:42
Экономист: диктату США сейчас подчиняются только слабые страны
Экономист: диктату США сейчас подчиняются только слабые страны
28 июля 2025 / 18:36
Экономист Колташов: США пока не загоняют ЕС в могилу, они только заставляют ее копать
Экономист Колташов: США пока не загоняют ЕС в могилу, они только заставляют ее копать
28 июля 2025 / 18:13
Впервые Россия воюет
одна против всего Запада
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Политика / США: после империи / Переговоры по Украине
Политика
Медведев отметил, что не Грэму и не Трампу определять время для переговоров
29 июля 2025 / 10:15
Медведев отметил, что не Грэму и не Трампу определять время для переговоров
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил сенатору Линдси Грэму (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов), что не ему и не президенту США Дональду Трампу решать, когда "садиться за стол переговоров" по украинскому урегулированию.

"Не вам и не Трампу диктовать, когда "садиться за стол переговоров". Переговоры будут завершены, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работайте ради Америки в первую очередь, дедули!" - указал политик в соцсети Х.

Некоторое время назад Медведев призвал американского лидера не забывать, что любой ультиматум - это шаг к войне. Грэм в Х ответил на это, обратившись "к тем в России, кто считает, что президент Трамп несерьезно относится к прекращению кровопролития между Россией и Украиной: вы и ваши клиенты скоро сильно ошибетесь". "Вы также скоро увидите, что Джо Байден больше не президент", - написал он.

Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Экономист: диктату США сейчас подчиняются только слабые страны
Экономист: диктату США сейчас подчиняются только слабые страны
Экономист Колташов: США пока не загоняют ЕС в могилу, они только заставляют ее копать
Экономист Колташов: США пока не загоняют ЕС в могилу, они только заставляют ее копать
Впервые Россия воюет
одна против всего Запада
Сергей Лавров
Все интервью
12:32
Нидерланды намерены усилить давление на Израиль из-за положения дел в Газе
12:16
Лула да Силва заявил, что США не получат доступ к полезным ископаемым Бразилии
11:57
Онищенко назвал причину обострения мигрени
11:44
Ким Ё Чжон заявила, что США должны отказаться от идеи денуклеаризации КНДР
11:30
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет
11:17
Миронов призвал сократить срок возврата денег за авиабилеты
10:57
Трамп сообщил, что получил приглашение посетить Китай
10:44
ФМБА: новая вакцина от менингококка начнет применяться в России в 2027 году
10:29
Экс-спикер Сейма считает, что Польша должна выйти из Евросоюза в будущем
10:15
Медведев отметил, что не Грэму и не Трампу определять время для переговоров
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения