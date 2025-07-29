Медведев отметил, что не Грэму и не Трампу определять время для переговоров

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил сенатору Линдси Грэму (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов), что не ему и не президенту США Дональду Трампу решать, когда "садиться за стол переговоров" по украинскому урегулированию.

"Не вам и не Трампу диктовать, когда "садиться за стол переговоров". Переговоры будут завершены, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работайте ради Америки в первую очередь, дедули!" - указал политик в соцсети Х.

Некоторое время назад Медведев призвал американского лидера не забывать, что любой ультиматум - это шаг к войне. Грэм в Х ответил на это, обратившись "к тем в России, кто считает, что президент Трамп несерьезно относится к прекращению кровопролития между Россией и Украиной: вы и ваши клиенты скоро сильно ошибетесь". "Вы также скоро увидите, что Джо Байден больше не президент", - написал он.