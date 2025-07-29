Экс-спикер Сейма считает, что Польша должна выйти из Евросоюза в будущем

Польша в перспективе должна выйти из Евросоюза, если он останется таким, как сегодня. Такое мнение выразил бывший маршал (спикер) Сейма евродепутат Марек Юрек в эфире телеканала Polsat.

"Если Евросоюз будет таким, какой он есть, мы должны выйти из его состава. Польша в определенной перспективе должна восстановить свой суверенитет", - указал он. "Механизм Евросоюза - это механизм уничтожения национального суверенитета", - отметил политик.

На его взгляд, Польшу в ЕС удерживает тот факт, что туда входит большинство соседних стран, а также зародившееся в польском обществе в 90-х годах ХХ века убеждение, что республика просто обязана быть членом европейского сообщества.

Юрек полагает, что выходить из ЕС Польше следует "не завтра" и что всерьез обсуждать такую возможность можно будет лишь тогда, когда численность противников пребывания в сообществе достигнет 40% населения страны.

Юрек занимал пост маршала Сейма (нижняя палата парламента) в 2005-2007 годах. В 2010 году он участвовал в президентских выборах, проиграв действующему главе государства Анджею Дуде.