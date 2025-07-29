Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 июля 2025 / 14:13
КОТИРОВКИ
USD
29/07
79.5782
EUR
29/07
93.2060
Новости часа
Нидерланды намерены усилить давление на Израиль из-за положения дел в Газе Лула да Силва заявил, что США не получат доступ к полезным ископаемым Бразилии
Москва
29 июля 2025 / 14:13
Котировки
USD
29/07
79.5782
0.0000
EUR
29/07
93.2060
0.0000
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
28 июля 2025 / 20:42
Экономист: диктату США сейчас подчиняются только слабые страны
Экономист: диктату США сейчас подчиняются только слабые страны
28 июля 2025 / 18:36
Экономист Колташов: США пока не загоняют ЕС в могилу, они только заставляют ее копать
Экономист Колташов: США пока не загоняют ЕС в могилу, они только заставляют ее копать
28 июля 2025 / 18:13
Впервые Россия воюет
одна против всего Запада
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Общество / Здравоохранение и медицина / Политика и религия
Общество
ФМБА: новая вакцина от менингококка начнет применяться в России в 2027 году
29 июля 2025 / 10:44
ФМБА: новая вакцина от менингококка начнет применяться в России в 2027 году
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Созданная сотрудниками Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) вакцина от менингококковой инфекции начнет применяться в России в 2027 году, подача документов на ее регистрацию планируется к концу текущего года. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале агентства.

"Ожидается, что вакцина будет доступна для применения в 2027 году", - следует из сообщения.

Как отмечается, разработанная Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток ФМБА России вакцина против менингококка производится на территории предприятия по полному циклу. "В настоящее время препарат находится на этапе клинических исследований, а уже к концу года планируется подача досье на регистрацию вакцины", - говорится в сообщении.

В агентстве уточнили, что вакцина имеет уникальный состав, который включает серотипы A, C, Y, W, а также рекомбинантный компонент B, который вызывает тяжелый сепсис в 30% случаев заражения и является самым распространенным на территории РФ.

Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Экономист: диктату США сейчас подчиняются только слабые страны
Экономист: диктату США сейчас подчиняются только слабые страны
Экономист Колташов: США пока не загоняют ЕС в могилу, они только заставляют ее копать
Экономист Колташов: США пока не загоняют ЕС в могилу, они только заставляют ее копать
Впервые Россия воюет
одна против всего Запада
Сергей Лавров
Все интервью
12:32
Нидерланды намерены усилить давление на Израиль из-за положения дел в Газе
12:16
Лула да Силва заявил, что США не получат доступ к полезным ископаемым Бразилии
11:57
Онищенко назвал причину обострения мигрени
11:44
Ким Ё Чжон заявила, что США должны отказаться от идеи денуклеаризации КНДР
11:30
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет
11:17
Миронов призвал сократить срок возврата денег за авиабилеты
10:57
Трамп сообщил, что получил приглашение посетить Китай
10:44
ФМБА: новая вакцина от менингококка начнет применяться в России в 2027 году
10:29
Экс-спикер Сейма считает, что Польша должна выйти из Евросоюза в будущем
10:15
Медведев отметил, что не Грэму и не Трампу определять время для переговоров
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения