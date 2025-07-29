ФМБА: новая вакцина от менингококка начнет применяться в России в 2027 году

Созданная сотрудниками Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) вакцина от менингококковой инфекции начнет применяться в России в 2027 году, подача документов на ее регистрацию планируется к концу текущего года. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале агентства.

"Ожидается, что вакцина будет доступна для применения в 2027 году", - следует из сообщения.

Как отмечается, разработанная Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток ФМБА России вакцина против менингококка производится на территории предприятия по полному циклу. "В настоящее время препарат находится на этапе клинических исследований, а уже к концу года планируется подача досье на регистрацию вакцины", - говорится в сообщении.

В агентстве уточнили, что вакцина имеет уникальный состав, который включает серотипы A, C, Y, W, а также рекомбинантный компонент B, который вызывает тяжелый сепсис в 30% случаев заражения и является самым распространенным на территории РФ.