Трамп сообщил, что получил приглашение посетить Китай

Президент США Дональд Трамп заявил, что не ищет возможности в ближайшее время провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, но уже получил приглашение посетить Китай.

"Лживые СМИ распространяют информацию о том, что я ищу возможности провести саммит с председателем КНР Си Цзиньпином. Это не соответствует действительности, я ничего не ищу", - указал американский лидер в Truth Соц. сети.

"Я могу поехать в Китай, но только по приглашению председателя Си Цзиньпина, которое уже было направлено. В противном случае я не заинтересован в этом", - отметил он.