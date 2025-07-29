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Политика
Трамп сообщил, что получил приглашение посетить Китай
29 июля 2025 / 10:57
© EPA-EFE/ Chris Kleponis / POOL/ТАСС
Президент США Дональд Трамп заявил, что не ищет возможности в ближайшее время провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, но уже получил приглашение посетить Китай.
"Лживые СМИ распространяют информацию о том, что я ищу возможности провести саммит с председателем КНР Си Цзиньпином. Это не соответствует действительности, я ничего не ищу", - указал американский лидер в Truth Соц. сети.
"Я могу поехать в Китай, но только по приглашению председателя Си Цзиньпина, которое уже было направлено. В противном случае я не заинтересован в этом", - отметил он.
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