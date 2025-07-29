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Миронов призвал сократить срок возврата денег за авиабилеты
29 июля 2025 / 11:17
Миронов призвал сократить срок возврата денег за авиабилеты
© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил о необходимости сократить срок возврата денег за авиабилеты до 1-2 дней.

"Призываю авиакомпании сократить срок возврата денег за билеты с 10 до 1 - максимум 2 дней. Первыми средства должны получать люди, которые совершили "первый полетный сегмент" и возвращаются в "домашний регион", - отметил он в беседе с ТАСС.

Миронов обратил внимание, что из-за атак беспилотников и экстренных ситуаций в РФ было аннулировано множество авиарейсов. Граждане были вынуждены сдать билеты, воспользоваться другим транспортом или услугами других авиакомпаний. По словам парламентария, для россиян непросто быстро вернуть деньги за билеты для приобретения новых. "После отмены рейса пассажиры вынуждены срочно искать дополнительные средства на покупку новых билетов. Хорошо, если свободная сумма в кармане, а если нет, то занимать у знакомых приходится прямо в пути", - указал он.

Вместе с тем глава партии подчеркнул, что пассажиры сталкиваются с динамическим ценообразованием - повышением стоимости авиабилетов при повышении интереса к рейсу или направлению. "Призываю авиакомпании в экстренных ситуациях отменять динамическое ценообразование, чтобы пассажиры не зависели от существенных колебаний стоимости билетов и могли как можно скорее вернуться домой", - добавил он. 

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