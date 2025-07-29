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Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет
29 июля 2025 / 11:30
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии торговой сессии 29 июля отметился ростом ключевых индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 0,42%, до 2 742,47 пункта, индекс РТС также рос на 0,42% - до 1 085,64 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов Московской биржи вырос на 11,8 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,459 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и торговался на уровне 2 746,85 пункта (+0,58%), индекс РТС составлял 1 087,38 пункта (+0,58%). Вместе с тем курс юаня замедлил рост и составлял 11,4005 рубля (+5,9 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов. 

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