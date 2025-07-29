Ким Ё Чжон заявила, что США должны отказаться от идеи денуклеаризации КНДР

Соединенные Штаты должны отказаться от идеи денуклеаризации КНДР, если они хотят вернуться к прямому диалогу между двумя государствами. Об этом сказано в заявлении для прессы сестры лидера КНДР Ким Чен Ына, заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Ё Чжон прокомментировала заявления президента США Дональда Трампа о необходимости возобновления контактов с КНДР. "Я не хочу отрицать того, что личные отношения между главой нашего государства и нынешним президентом США неплохие. Но если личные отношения между главами двух стран будут связаны с целью осуществления денуклеаризации, то это не может оцениваться иначе, как издевательство над визави", - указала она.

По словам сестры Ким Чен Ына, Пхеньян намерен последовательно отвергать любые попытки отрицать ядерный статус КНДР. "Если США не поймут изменения реальности и будут цепляться только за прошлую неудачу, то возможность встречи между Пхеньяном и Вашингтоном останется выдаваемым желаемого за действительное", - отметила она, обратив внимание, что сейчас 2025 год, а не 2018-й или 2019-й, когда были организованы встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР. По итогам встречи Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года в Ханое прошел второй саммит. На нем Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына, она прошла в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции, но этот диалог завершился безрезультатно.