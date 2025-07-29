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Онищенко назвал причину обострения мигрени
29 июля 2025 / 11:57
Онищенко назвал причину обострения мигрени
© Александр Щербак/ ТАСС

К обострению мигрени может привести непривычно высокая температура для определенной климатической зоны. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.

"Природа мигрени бывает разная, у кого-то от гипертонии, повышенного давления, а у кого-то после воздействия априори вредных веществ на организм. Конечно, не только мигрени, но и все хронические заболевания обостряются сегодня, и причина этого в непривычно для определенной климатической зоны высокой температуре. В регионах с более влажным климатом это ощущается сильнее, так как при сухом воздухе что высокая, что низкая температуры переносятся легче", - указал специалист.

В период обострения недуга он дал совет чаще консультироваться с лечащим врачом и корректировать курс регулярно принимаемых лекарств. Кроме того, необходимо ограничить как умственную, так и физическую нагрузку, наладить режим сна и питания, пить больше воды. Онищенко также отметил, что рассчитать индивидуальную норму потребления жидкости можно, умножив 35 мл на 1 кг веса.

"И, конечно же, побольше оптимизма и позитива", - заключил он. 

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