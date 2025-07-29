Лула да Силва заявил, что США не получат доступ к полезным ископаемым Бразилии

США не получат доступа к полезным ископаемым Бразилии, республика сама выберет партнеров, с которыми будет осуществлять их совместную добычу. С таким заявлением выступил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва в ходе церемонии открытия новой тепловой электростанции в штате Рио-де-Жанейро.

"На днях я ознакомился с публикацией о том, что США заинтересованы в критически значимых полезных ископаемых Бразилии. Если они настолько важны, то я заберу их себе. Зачем мне передавать их кому-то другому?" - сказал он.

Лула да Силва также отметил, что на сегодняшний день всего 30% территории Бразилии изучено, остальные земли еще предстоит освоить во взаимодействии с партнерами.

Некоторое время назад бразильский лидер объявил, что его страна намерена укрепить сотрудничество с Россией в области совместной добычи критически важных минералов. 13 мая газета Folha de S.Paulo информировала о том, что стороны приступили к обсуждению совместной добычи урана и лития.