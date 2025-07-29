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Политика
Нидерланды намерены усилить давление на Израиль из-за положения дел в Газе
29 июля 2025 / 12:32
Нидерланды намерены усилить давление на Израиль из-за положения дел в Газе
© Юсеф Мухаммед/ ТАСС

Нидерланды намерены поддержать приостановку участия Израиля в исследовательской программе Европейского союза Horizon Europe и выступают за дополнительные меры давления на еврейское государство. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр королевства Дик Схоф, комментируя нынешнюю гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

"Правительство Нидерландов прорабатывает возможность как европейских, так и национальных действий по усилению давления в отношении Израиля, если будет установлено, что он препятствует доставке гуманитарной помощи в Газу. Если Евросоюз придет к такому выводу, Нидерланды поддержат приостановку участия Израиля в программе Horizon и будут настаивать на обсуждении дополнительных мер, в том числе торговых", - написал Схоф в соцсети X.

Он отметил, что окончательное обсуждение этих шагов состоится 29 июля в Брюсселе. По словам премьера, радикальное палестинское движение ХАМАС также должно обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарных грузов гражданскому населению Газы. Схоф также указал, что обозначенные позиции он уже озвучил в телефонном разговоре с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Ранее телеканал NOS информировал о том, что власти Нидерландов объявили двух израильских министров - главу Минфина Бецалеля Смотрича и министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира - персонами нон грата и закрыли им въезд на территорию королевства.

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