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Общество
В Пекине из-за проливных дождей погибли 30 человек
29 июля 2025 / 12:43
© EPA-EFE/ DANIEL CENG/ТАСС
Проливные дожди в Пекине и вызванные ими наводнения стали причиной гибели 30 человек, эвакуировано свыше 80 тыс. жителей. Соответствующие данные приводит Центральное телевидение Китая.
Уточняется, что 28 погибших - жители района Миюнь в северной части города. На пострадавшей в результате стихии территории повреждены автомагистрали и линии электропередачи.
Среднее количество осадков, выпавших в Пекине за последние несколько дней, составляет около 166 мм. В некоторых районах столицы этот показатель достигает 544 мм. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин поручил приложить максимальные усилия, чтобы избежать человеческих жертв.
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