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Безопасность
Российские ВС освободили Темировку в Запорожской области и Новоукраинку в ДНР
29 июля 2025 / 12:44
© Александр Река/ ТАСС
Российские войска за прошедшие сутки освободили населенные пункты Темировка Запорожской области и Новоукраинка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Новоукраинка ДНР. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Темировка Запорожской области", - сказано в сообщении.
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