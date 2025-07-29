Российские ВС освободили Темировку в Запорожской области и Новоукраинку в ДНР

Российские войска за прошедшие сутки освободили населенные пункты Темировка Запорожской области и Новоукраинка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Новоукраинка ДНР. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Темировка Запорожской области", - сказано в сообщении.