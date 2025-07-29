Выплату к 1 сентября семьям с детьми могут сделать федеральной

Выплату для льготных категорий семей с детьми к 1 сентября необходимо сделать федеральной и распространить на все регионы РФ. Об этом заявил председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) в беседе с ТАСС.

На сегодняшний день такие выплаты доступны в части субъектов РФ в форме региональных пособий для нуждающихся, многодетных семей и семей в трудной жизненной ситуации.

"Во всех регионах России дети в сентябре идут в школу. Где-то родители могут рассчитывать только на федеральное универсальное пособие, размер которого зависит от доходов и количества имущества в семье. А где-то действуют дополнительные региональные выплаты, выделенные на приобретение школьной формы, письменных принадлежностей и даже рюкзаков. Так, доступ к помощи напрямую привязан к месту проживания, а не к самому факту необходимости подготовить ребенка к школе", - указал депутат.

Сегодня отсутствие единых принципов распределения такой помощи создает разрывы между регионами не только в материальном, но и в символическом плане, поскольку получается, что семья в одном регионе получает ощутимую поддержку, а в другом - вынуждена справляться самостоятельно, отметил Гаврилов.

"Выплата в размере, соразмерном базовым затратам на подготовку школьника, могла бы стать минимальной гарантией от государства для всех многодетных, нуждающихся семей, где есть ребенок-школьник, независимо от региона. Такая мера не отменяет целевых и адресных программ, которые должны учитывать особенности и уязвимость отдельных категорий семей", - заключил он.