Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 июля 2025 / 18:32
КОТИРОВКИ
USD
29/07
79.5782
EUR
29/07
93.2060
Новости часа
Эксперт: новыми условиями ультиматума Трамп ничего не добьется Экономист Колташов: взлом «Аэрофлота» - повод для встряски в общегосударственном масштабе
Москва
29 июля 2025 / 18:32
Котировки
USD
29/07
79.5782
0.0000
EUR
29/07
93.2060
0.0000
Эксперт: новыми условиями ультиматума Трамп ничего не добьется
Эксперт: новыми условиями ультиматума Трамп ничего не добьется
29 июля 2025 / 17:28
Экономист Колташов: взлом «Аэрофлота» - повод для встряски в общегосударственном масштабе
Экономист Колташов: взлом «Аэрофлота» - повод для встряски в общегосударственном масштабе
29 июля 2025 / 17:08
Эксперт Ковалев: торговое соглашение ЕС и США заключалось под сильным давлением
Эксперт Ковалев: торговое соглашение ЕС и США заключалось под сильным давлением
29 июля 2025 / 16:48
Впервые Россия воюет
одна против всего Запада
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Политика / США: после империи / Переговоры по Украине
Политика
Кремль ознакомился с заявлением Трампа о сроках урегулирования
29 июля 2025 / 13:16
Кремль ознакомился с заявлением Трампа о сроках урегулирования
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Кремль принял во внимание заявление президента США Дональда Трампа о сокращении сроков урегулирования на Украине и незаинтересованности в контактах на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос, отметив, что "хотел бы избежать каких-то оценок" слов главы вашингтонской администрации.

Ранее Трамп заявил, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей между Москвой и Киевом, после чего он намерен применить 100-процентные торговые пошлины в отношении РФ и ее торговых партнеров.

Вместе с тем 28 июля президент США сказал, что разочарован Россией и прогрессом в урегулировании, а потому сокращает срок до 10-12 дней. Трамп также заявил, что более не заинтересован в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Эксперт: новыми условиями ультиматума Трамп ничего не добьется
Эксперт: новыми условиями ультиматума Трамп ничего не добьется
Экономист Колташов: взлом «Аэрофлота» - повод для встряски в общегосударственном масштабе
Экономист Колташов: взлом «Аэрофлота» - повод для встряски в общегосударственном масштабе
Эксперт Ковалев: торговое соглашение ЕС и США заключалось под сильным давлением
Эксперт Ковалев: торговое соглашение ЕС и США заключалось под сильным давлением
Впервые Россия воюет
одна против всего Запада
Сергей Лавров
Все интервью
16:59
Mirror: Оззи Осборн будет похоронен в Бирмингеме 30 июля
16:45
Песков назвал КНДР, Китай и Иран союзниками России
16:30
Сийярто полагает, что разрыва в отношениях Путина и Трампа не будет
16:15
СК Белоруссии: упавший в Минске беспилотник был начинен тротилом
15:59
В Японии за неделю из-за жары госпитализировали 18 тыс. граждан
15:43
Путин призвал банки не усугублять ипотеку дополнительными платами
15:25
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 255 военнослужащих
15:15
Мишустин отметил, что интеграция железных дорог Донбасса и Новороссии должна быть бесшовной
14:59
The Times: Стармер намерен представить план по признанию Палестины
14:45
Президент назначил Дениса Гончара послом России в Бельгии
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения