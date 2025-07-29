Кремль ознакомился с заявлением Трампа о сроках урегулирования

Кремль принял во внимание заявление президента США Дональда Трампа о сокращении сроков урегулирования на Украине и незаинтересованности в контактах на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос, отметив, что "хотел бы избежать каких-то оценок" слов главы вашингтонской администрации.

Ранее Трамп заявил, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей между Москвой и Киевом, после чего он намерен применить 100-процентные торговые пошлины в отношении РФ и ее торговых партнеров.

Вместе с тем 28 июля президент США сказал, что разочарован Россией и прогрессом в урегулировании, а потому сокращает срок до 10-12 дней. Трамп также заявил, что более не заинтересован в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.