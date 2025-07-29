Курс евро на межбанке впервые с 23 апреля поднялся выше 95 рублей

Курс евро на российском межбанковском рынке поднялся выше 95 рублей впервые с 23 апреля текущего года. Об этом свидетельствуют данные площадки "Финам".

По состоянию на 10:57 мск, курс европейской валюты демонстрировал рост на 0,87% - до 95,126 рубля. Вместе с тем курс доллара на российском межбанковском рос на 1,22% и торговался на уровне 82,34 рубля.

К 11:18 мск курс евро ускорил рост и находился на отметке в 95,177 рубля (+0,92%), доллар составлял 82,19 рубля (+1,03%).