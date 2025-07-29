В Ираке убеждены, что справедливый мир требует создания палестинского государства

Достижение справедливого мира на Ближнем Востоке возможно лишь путем создания независимого палестинского государства. На этом акцентировал внимание министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Ирака Фуад Хусейн, выступая на международной конференции ООН высокого уровня по урегулированию палестинского вопроса в Нью-Йорке.

"Справедливый мир на Ближнем Востоке может быть достигнут только путем создания независимого палестинского государства. Справедливый мир в регионе не может быть обеспечен за счет прав палестинского народа", - сказал он. Трансляция велась на сайте ООН.

Хусейн подчеркнул, что "палестинская проблема является этическим испытанием для международного сообщества". "Мировое сообщество проводит политику двойных стандартов в отношении палестинского вопроса", указал он. "Страны, обладающие влиянием, должны взять на себя моральную ответственность в вопросе прекращения нарушений со стороны Израиля", - считает иракский министр.

"Мы отвергаем вытеснение палестинцев с их земель и использование голода против жителей в секторе Газа. Необходимо добиться прекращения огня в секторе Газа и обеспечить допуск туда помощи", - заключил он.