В Шереметьево совершил посадку первый прямой авиарейс из Пхеньяна

В аэропорту Шереметьево совершил посадку первый прямой авиарейс из Пхеньяна. Перелет выполняет авиакомпания Nordwind на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров, время в пути составило около 8 часов, сообщает ТАСС.

Прямое авиасообщение между столицами России и КНДР было открыто 27 июля. Воздушное судно вылетело из аэропорта Шереметьево в воскресенье в 19:30 мск и приземлилось в северокорейской столице 28 июля в 09:30 местного времени (03:30 мск).

Такие полеты планируется осуществлять с частотой раз в месяц.

Прямое авиасообщение между РФ и КНДР возобновилось в августе 2023 года после перерыва, связанного с COVID-19. Рейсы между Владивостоком и Пхеньяном осуществляет авиакомпания Air Koryo три раза в неделю.

В июле текущего года в КНДР открылась Вонсан-Кальмаская туристическая зона, расположенная на побережье Японского моря. Отели близ Вонсана рассчитаны на 20 тыс. человек. На территории работает открытый аквапарк, а протяженность пляжа составляет 4 км. Власти республики планируют принимать здесь и иностранных гостей, в том числе россиян.