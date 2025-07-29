Gazeta.pl: территория Польши в 2025 году сократилась на 68 га

Территория Польши уменьшилась на 68 га в сравнении с годом ранее. Об этом пишет портал Gazeta.pl, ссылаясь на данные Главного статистического управления (ГСУ) республики.

Как отмечается, специалисты ГСУ пересмотрели границы 11 воеводств. Наибольшие изменения произошли в Западно-Поморском воеводстве, площадь которого сократилась на 35 га.

По информации портала, корректировку границы выполнили в районах, расположенных вдоль Балтийского моря, так как изменилась базовая линия территориальных вод Польши.