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Общество
Gazeta.pl: территория Польши в 2025 году сократилась на 68 га
29 июля 2025 / 14:16
© Владимир Гердо/ ТАСС
Территория Польши уменьшилась на 68 га в сравнении с годом ранее. Об этом пишет портал Gazeta.pl, ссылаясь на данные Главного статистического управления (ГСУ) республики.
Как отмечается, специалисты ГСУ пересмотрели границы 11 воеводств. Наибольшие изменения произошли в Западно-Поморском воеводстве, площадь которого сократилась на 35 га.
По информации портала, корректировку границы выполнили в районах, расположенных вдоль Балтийского моря, так как изменилась базовая линия территориальных вод Польши.
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