Средства ПВО за сутки нейтрализовали ракету "Нептун" и 236 беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО за прошедшие сутки нейтрализовали управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 236 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 236 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 73 389 беспилотников, 624 зенитных ракетных комплекса, 24 375 танков и других боевых бронемашин, 1 583 боевые машины реактивных систем залпового огня, 27 948 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 855 единиц специальной военной автомобильной техники.