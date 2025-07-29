Президент назначил Дениса Гончара послом России в Бельгии

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Дениса Гончара новым послом России в Бельгии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Другим указом президент освободил от этой должности Александра Токовинина. Он был послом РФ в Бельгии с 2016 года.

Гончар родился в 1973 году, выпускник МГИМО МИД РФ. С 1996 года работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. До нынешнего назначения с 2019 года возглавлял четвертый департамент стран СНГ МИД РФ.