Эксперт: новыми условиями ультиматума Трамп ничего не добьется
29 июля 2025 / 17:28
Эксперт Ковалев: торговое соглашение ЕС и США заключалось под сильным давлением
29 июля 2025 / 16:48
Политика
Президент назначил Дениса Гончара послом России в Бельгии
29 июля 2025 / 14:45
© Официальный сайт МИД РФ/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Дениса Гончара новым послом России в Бельгии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Другим указом президент освободил от этой должности Александра Токовинина. Он был послом РФ в Бельгии с 2016 года.
Гончар родился в 1973 году, выпускник МГИМО МИД РФ. С 1996 года работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. До нынешнего назначения с 2019 года возглавлял четвертый департамент стран СНГ МИД РФ.
Актуально