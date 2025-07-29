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Политика
The Times: Стармер намерен представить план по признанию Палестины
29 июля 2025 / 14:59
The Times: Стармер намерен представить план по признанию Палестины
© Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен представить на неделе план по признанию Государства Палестина, пишет газета The Times.

Издание объясняет такой шаг премьера усиливающимся давлением со стороны правящей Лейбористской партии, которую возглавляет Стармер. В материале указывается, что семь членов правительства давят на него с тем, чтобы он признал палестинское государство, выполнив таким образом обещание, которое, хотя и без обозначения сроков, включено в предвыборную программу Лейбористской партии. С ней она вернулась к власти в июле прошлого года. The Times обращает внимание, что порядка 130 депутатов-заднескамеечников от правящей партии, почти треть от фракции в Палате общин, настаивают на признании Палестины.

В понедельник министр по делам бизнеса и торговли Великобритании Джонатан Рейнолдс в эфире телеканала Sky News заявил, что Лондон признает палестинское государство до 2029 года, до истечения срока полномочий действующего парламента.

24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что Париж признает Государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. 

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