Мишустин отметил, что интеграция железных дорог Донбасса и Новороссии должна быть бесшовной

Интеграция в общероссийскую железнодорожную сеть воссоединившихся с РФ регионов Донбасса и Новороссии должна быть бесшовной. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин при общении с главой Росжелдора Александром Сахаровым.

Мишустин отметил, что все нюансы модернизации железных дорог в России "в равной степени относятся и к новым регионам" - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям. "Они сегодня активно восстанавливают инфраструктуру. Разумеется, и интеграция этой инфраструктуры, в том числе и железнодорожной, в общую систему страны должна быть бесшовной, чтобы никаких различий не было", - указал председатель правительства.

"Надо делать все необходимое, чтобы мобильность наших граждан была обеспечена. И безусловно, здесь нужно внимательно следить за нашими новыми регионами, за южным направлением", - добавил он.