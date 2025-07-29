Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 255 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 175 человек, в результате действий группировок "Запад" - свыше 230, "Юг" - до 155, "Центр" - до 425, на направлении "Восток" - более 200 и "Днепр" - свыше 70 военнослужащих соответственно.