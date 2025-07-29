Путин призвал банки не усугублять ипотеку дополнительными платами

Выдача ипотеки банками не должна осложняться введением граждан в дополнительные траты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с главой Сбера Германом Грефом.

Греф сообщил главе государства о снижении для банков доходности ипотеки - вплоть до отрицательных значений. Путин подчеркнул, что проблемы происходят "из-за регулирования", порой чрезмерно жесткого.

"Главное, чтобы сами банки при выдаче ипотеки не усугубляли бы ситуацию, не вводили бы дополнительных малоизвестных для граждан элементов, связанных с дополнительными тратами", - акцентировал он.

Глава Сбера отметил, что его кредитная организация такого рода вещами не занимается.