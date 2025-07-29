Эксперт Ковалев: торговое соглашение ЕС и США заключалось под сильным давлением

Торговое соглашение между ЕС и США выгодно только Соединенным Штатам. Дональд Трамп добился своего. Евросоюз явно проиграл. Европейская экономика будет нести серьезные убытки. Цены возрастут, и это почувствуют прежде всего обычные потребители. Инфляция неизбежно начнет расти, что повлечет за собой все сопутствующие проблемы. Почему Европа согласилась на условия Трампа? Европейцы зависимы от США во многих отношениях. Прежде всего в вопросах обороны. Защиту ЕС обеспечивает НАТО, где доминируют США. Кроме того, США – главный торговый партнер Евросоюза. В данном случае европейцам нечего было противопоставить США, и Вашингтон использовал силу и продавил свое решение. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" первый заместитель декана Факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, доктор исторических наук Игорь Ковалев.