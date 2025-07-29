Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 июля 2025 / 18:33
КОТИРОВКИ
USD
29/07
79.5782
EUR
29/07
93.2060
Новости часа
Эксперт: новыми условиями ультиматума Трамп ничего не добьется Экономист Колташов: взлом «Аэрофлота» - повод для встряски в общегосударственном масштабе
Москва
29 июля 2025 / 18:33
Котировки
USD
29/07
79.5782
0.0000
EUR
29/07
93.2060
0.0000
Эксперт: новыми условиями ультиматума Трамп ничего не добьется
Эксперт: новыми условиями ультиматума Трамп ничего не добьется
29 июля 2025 / 17:28
Экономист Колташов: взлом «Аэрофлота» - повод для встряски в общегосударственном масштабе
Экономист Колташов: взлом «Аэрофлота» - повод для встряски в общегосударственном масштабе
29 июля 2025 / 17:08
Эксперт Ковалев: торговое соглашение ЕС и США заключалось под сильным давлением
Эксперт Ковалев: торговое соглашение ЕС и США заключалось под сильным давлением
29 июля 2025 / 16:48
Впервые Россия воюет
одна против всего Запада
Сергей Лавров
Все интервью
/ Европа / Экономика / Бизнес и финансы / Торговые войны
Экономика
Эксперт Ковалев: торговое соглашение ЕС и США заключалось под сильным давлением
29 июля 2025 / 16:48
Торговое соглашение между ЕС и США выгодно только Соединенным Штатам. Дональд Трамп добился своего. Евросоюз явно проиграл. Европейская экономика будет нести серьезные убытки. Цены возрастут, и это почувствуют прежде всего обычные потребители. Инфляция неизбежно начнет расти, что повлечет за собой все сопутствующие проблемы. Почему Европа согласилась на условия Трампа? Европейцы зависимы от США во многих отношениях. Прежде всего в вопросах обороны. Защиту ЕС обеспечивает НАТО, где доминируют США. Кроме того, США – главный торговый партнер Евросоюза. В данном случае европейцам нечего было противопоставить США, и Вашингтон использовал силу и продавил свое решение. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" первый заместитель декана Факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, доктор исторических наук Игорь Ковалев.
Эксперт: новыми условиями ультиматума Трамп ничего не добьется
Эксперт: новыми условиями ультиматума Трамп ничего не добьется
Экономист Колташов: взлом «Аэрофлота» - повод для встряски в общегосударственном масштабе
Экономист Колташов: взлом «Аэрофлота» - повод для встряски в общегосударственном масштабе
Эксперт Ковалев: торговое соглашение ЕС и США заключалось под сильным давлением
Эксперт Ковалев: торговое соглашение ЕС и США заключалось под сильным давлением
Впервые Россия воюет
одна против всего Запада
Сергей Лавров
Все интервью
16:59
Mirror: Оззи Осборн будет похоронен в Бирмингеме 30 июля
16:45
Песков назвал КНДР, Китай и Иран союзниками России
16:30
Сийярто полагает, что разрыва в отношениях Путина и Трампа не будет
16:15
СК Белоруссии: упавший в Минске беспилотник был начинен тротилом
15:59
В Японии за неделю из-за жары госпитализировали 18 тыс. граждан
15:43
Путин призвал банки не усугублять ипотеку дополнительными платами
15:25
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 255 военнослужащих
15:15
Мишустин отметил, что интеграция железных дорог Донбасса и Новороссии должна быть бесшовной
14:59
The Times: Стармер намерен представить план по признанию Палестины
14:45
Президент назначил Дениса Гончара послом России в Бельгии
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения