В Японии за неделю из-за жары госпитализировали 18 тыс. граждан

В Японии за минувшую неделю было госпитализировано с тепловыми ударами более 18 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные, которые приводит министерство по административным делам и коммуникациям страны, курирующее работу спасательных служб.

Так, за прошедший семидневный период по всей стране из-за жары были госпитализированы 18 004 человека - это самый высокий недельный показатель в текущем году.

Период наиболее жаркой погоды в Японии, как правило, приходится на июль и август. В настоящее время в ряде районов страны, включая Токио, установилась температура около 35 градусов Цельсия, на солнце термометры показывают 37 градусов Цельсия.

Ежегодно в Японии тепловые удары становятся причиной госпитализации десятков тысяч граждан, регистрируются сотни случаев смерти.