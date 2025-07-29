Экономист Колташов: взлом «Аэрофлота» - повод для встряски в общегосударственном масштабе

Компания «Аэрофлот», атакованная хакерами, поплатилась за свой технический консерватизм. Ситуация могла бы быть другой, если бы «Аэрофлот» своевременно отказался бы от любого программного обеспечения, созданного на Западе. Надо сказать, что в России во многих сферах до сих пор господствует американское программное обеспечение. Windows используется и в Государственной Думе, и в административных структурах, и в научных институтах. Почему-то компания Microsoft по-прежнему пользуется привилегиями на российском рынке. Собственной национальной операционной системы нет, и никто официально не объявлял о ее создании. Конечно, с точки зрения менеджмента, удобнее оставить все, как есть. Вот за это «Аэрофлот» и поплатился. Сейчас должны полететь головы. Люди, принимавшие такие решения, должны теперь за них ответить. Нужна встряска, и, может быть, на примере «Аэрофлота» стоит такую встряску устроить. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.