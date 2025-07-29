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СК Белоруссии: упавший в Минске беспилотник был начинен тротилом
29 июля 2025 / 16:15
СК Белоруссии: упавший в Минске беспилотник был начинен тротилом
© СК Белоруссии/ТАСС

Упавший в Минске беспилотный летательный аппарат был начинен тротилом и большим количеством поражающих элементов. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Следственного комитета (СК) Белоруссии.

Как отмечается, предварительно установлено, что ночью 29 июля беспилотник, который был выявлен сотрудниками Минобороны и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, упал без детонации во дворе дома №72 по улице Матусевича. Обломки повредили несколько припаркованных автомобилей, пострадавших нет.

По информации ведомства, на месте ЧП работала следственно-оперативная группа. "Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК.

"Следственным комитетом расследуется уголовное дело по факту падения БПЛА в Минске", - добавили там.

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