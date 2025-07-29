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Политика
Сийярто полагает, что разрыва в отношениях Путина и Трампа не будет
29 июля 2025 / 16:30
Сийярто полагает, что разрыва в отношениях Путина и Трампа не будет
© Владислав Ногай/ ТАСС

Между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не будет разрыва в деловых и политических отношениях даже с учетом сокращения срока, отведенного на заключение соглашения по Украине. Соответствующую точку зрения изложил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя решение американского лидера сократить время на достижение договоренности с Москвой до 10-12 дней.

"Я смотрю на это позитивно и надеюсь, что между президентами России и США не будет никакого разрыва, поскольку я думаю, что мир стал более безопасным местом с тех пор, как они начали вести диалог", - сказал он, выступая в программе телеведущего Балажа Немета на YouTube-канале.

"Мы живем в Центральной Европе. У нас есть четкий исторический опыт, который говорит о том, что если русские и американцы будут способны к цивилизованному сотрудничеству, то мир станет безопаснее", - указал Сийярто.

Он также назвал "крайне безответственным и преступным поведение западных европейцев, пытающихся подорвать мирные усилия Трампа и американо-российские переговоры".

Кроме того, венгерский министр возложил ответственность на лидеров стран Западной Европы за то, что они не смогли "локализовать или изолировать конфликт на Украине и фактически превратили его в европейскую войну".

14 июля Трамп заявил, что США введут импортные пошлины в размере порядка 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут договоренности об урегулировании украинского конфликта. При этом в понедельник американский лидер заявил, что сокращает отведенный срок до 10-12 дней. 

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