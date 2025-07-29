Эксперт: новыми условиями ультиматума Трамп ничего не добьется

Дональд Трамп повышает ставки. Это его типичный стиль и подход, неоднократно им продемонстрированный. Отменив срок собственного ультиматума, он угрожает 100% вторичными пошлинами, что, конечно, на деле является запретительными санкциями. Сработает ли это против России? С точки зрения экономики, Россия – самостоятельная, самодостаточная страна, обладающая всеми необходимыми ресурсами. Заявление американского президента это – попытка политического шантажа и давления. Однако, трудно себе представить, что Россия возьмет под козырек и любыми способами, за 10 или 12 дней, обозначенных теперь Трампом, начнет сворачивать СВО. Это совершенно невозможно, поскольку есть цели и задачи, решить которые за 10 дней нельзя. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" первый заместитель декана Факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, доктор исторических наук Игорь Ковалев.