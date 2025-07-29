Эксперт: новыми условиями ультиматума Трамп ничего не добьется
29 июля 2025 / 17:28
Эксперт Ковалев: торговое соглашение ЕС и США заключалось под сильным давлением
29 июля 2025 / 16:48
Политика
Песков назвал КНДР, Китай и Иран союзниками России
29 июля 2025 / 16:45
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Россия считает Иран, Китай и КНДР своими союзниками и разделяет с ними видение основ мироустройства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это наши союзники, это наши партнеры. Страны, с которыми мы во многом разделяем видение основ мироустройства", - ответил представитель Кремля на вопрос, какую роль Москва отводит этим странам в противостоянию Западу.
Актуально