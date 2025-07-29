Песков назвал КНДР, Китай и Иран союзниками России

Россия считает Иран, Китай и КНДР своими союзниками и разделяет с ними видение основ мироустройства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это наши союзники, это наши партнеры. Страны, с которыми мы во многом разделяем видение основ мироустройства", - ответил представитель Кремля на вопрос, какую роль Москва отводит этим странам в противостоянию Западу.