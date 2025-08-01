ФОМ: о доверии Путину заявили 79% опрошенных россиян

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 79%, по мнению 81% опрошенных россиян, глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 25 по 27 июля среди 1,5 тыс. жителей страны.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 53% респондентов. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 57% сограждан (плюс 1 п.п.).

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 42%, КПРФ - 8%, ЛДПР - 10%, "Справедливой России - За правду" - 4%, "Новых людей" - 4%.