Боррель подверг критике возможные меры Евросоюза против Израиля

Экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз должен выработать более жесткие меры в отношении Израиля, чем просто приостановку его участия в научно-исследовательской программе Horizon Europe.

"Если это единственная реакция, на которую способна Еврокомиссия в ответ на действия Израиля, то это плохая шутка. А государства - члены сообщества даже не смогли ее одобрить. Неужели это все, что они могут придумать в условиях происходящего? Есть гораздо более важные действия, которые можно было бы предпринять", - сказал он в интервью порталу EUobserver.

Боррель считает, что ЕК должна рассмотреть приостановку торгового соглашения с Израилем. "Многие государства-члены просто не хотят применять санкции в отношении Израиля. Такова реальность", - подчеркнул он.

В понедельник Еврокомиссия рекомендовала приостановить участие Израиля в Horizon Europe. Основанием для такого решения в ЕК назвали действия Израиля в секторе Газа, которые, по мнению Брюсселя, нарушают международное право и права человека. В предложении ЕК упоминаются жертвы военной операции Израиля среди мирного населения и растущее число людей, страдающих от голода и недоедания.