Эксперт Ковалев о размещении американского ядерного оружия в Великобритании

Размещение в Великобритании американского тактического ядерного оружия – совершенно откровенный сигнал Москве, о том, что США и коллективный Запад готовы к противостоянию, готовы повышать ставки. Это типичный стиль поведения Дональда Трампа, при котором сначала демонстрируется готовность угрожать сопернику, а затем следует попытка заключить какую-нибудь выгодную для него сделку. Все это достаточно предсказуемо. Однако, эскалация напряженности вряд ли позволит решить проблемы или договориться на каких-то более или менее приемлемых основаниях.