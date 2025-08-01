Камбоджа выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира

Руководство Камбоджи планирует номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом заявил заместитель премьер-министра королевства Сун Чантол в интервью газете The Wall Street Journal.

"Трамп должен получить Нобелевскую премию мира не только за свою работу в отношении Камбоджи, но и за другие заслуги", - отметил вице-премьер. По его словам, без вмешательства американского лидера Камбоджа и Таиланд, вероятно, не смогли бы достичь соглашения о прекращении боевых действий на приграничной территории. Сун Чантол указал, что Пномпень намерена направить инициативу о выдвижении кандидатуры президента США в Нобелевский комитет, который присуждает премию.

В марте американский конгрессмен-республиканец Даррелл Исса выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. Ранее глава Белого дома был номинирован в январе прошлого года, когда об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Клодия Тенни. До этого момента Трампа трижды номинировали на Нобелевскую премию мира.