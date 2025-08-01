Политолог Ежов: прорыв на российско-украинских переговорах до 8 августа - маловероятен

До 8 августа, дня окончания очередного ультиматума Дональда Трампа, никаких прорывов на российско-украинских переговорах ожидать не приходится. Позиции сторон на сегодняшний день слишком далеки друг от друга, а времени слишком мало. Кроме того, необходимым условием успеха переговоров является то, что стороны должны быть, во-первых, договороспособными, во-вторых, легитимными и иметь право на принятие решений. В этом смысле к украинской стороне возникают вопросы: все свои движения они должны согласовывать с западными кураторами. В добавок к этому, даже в случае достижения консенсуса, непонятно, кто будет подписывать документы, и будет ли эта подпись иметь юридическую силу. Такое мнение в видеоинтервью ИА "Инфорос" высказал кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов.