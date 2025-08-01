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В Крыму готовы забрать снесенный в Карабахе памятник Айвазовскому
1 августа 2025 / 13:14
В Крыму готовы забрать снесенный в Карабахе памятник Айвазовскому
© Михаил Метцель/ ТАСС

Крым готов принять и установить на полуострове памятник известному художнику-маринисту Ивану Айвазовскому, который демонтировали в Карабахе. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"Иван Константинович - наш земляк, он очень много сделал для Крыма. Мы готовы принять разрушенный памятник, восстановить его и установить на достойном месте. Как и другие памятники, связанные с русской историей и культурой, на которые нацелились вандалы. Не надо их крушить, лучше отдайте нам", - указал он. 

Аксенов также обратил внимание, что Айвазовский был гениальным живописцем, который внес существенный вклад не только в российскую, но и в мировую культуру в целом.

"Война с памятниками не красит никого, какими бы мотивами подобные действия ни аргументировались. И ни к чему хорошему она не приводит - пример Украины у всех перед глазами. Это опасный симптом, в первую очередь, для самих разрушителей", - подчеркнул он.

В конце прошлого месяца появились сообщения о том, что памятник Айвазовскому в Карабахе был снесен. Монумент был установлен в 2021 году при участии дислоцированного на тот момент в зоне нагорно-карабахского конфликта российского миротворческого контингента. 

Айвазовский родился 17 (29) июля 1817 года в Крыму, в Феодосии. Основанная им в родном городе картинная галерея - один из старейших художественных музеев России, где хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника. Всего он создал свыше 6 тыс. полотен, является одним из самых известных художников-маринистов. Айвазовский скончался в 1900 году, похоронен в Феодосии. 

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