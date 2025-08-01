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Политика
Орбан назвал неправомерной сделку между ЕС и США
1 августа 2025 / 13:30
Орбан назвал неправомерной сделку между ЕС и США
© Szilard Koszticsak/ MTI via AP/ТАСС

Евросоюз заключил с США невыгодную и неправомерную сделку, которая, помимо импортных тарифов, касается закупок европейцами американских вооружений для Украины. На это обратил внимание премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth, комментируя договоренности между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом.

"Председатель Еврокомиссии взяла обязательства перед Соединенными Штатами, которые не входят ее компетенцию", - отметил он. По словам главы венгерского правительства речь идет не только об импортных пошлинах, но и о "секретном пункте соглашения, касающемся поставок оружия на Украину", закупках американских энергоносителей на $750 млрд и европейских инвестициях в размере $600 млрд в экономику США.

Орбан акцентировал внимание на том, что ни он, ни другие лидеры стран ЕС не давали фон дер Ляйен полномочий заключать подобные договоренности от их имени. "Если я правильно понимаю, то украинцам будут поставляться американские вооружения, за которые будут платить европейцы. Меня никто об этом не спрашивал, и на этот счет нет европейского решения. Поэтому я хочу отметить, что произошла очень большая неприятность и проблема серьезнее, чем может показаться", - указал он.

Премьер выразил уверенность, что Еврокомиссия взяла обязательства перед США, которые страны ЕС выполнить не смогут. По его мнению, через год Трамп спросит у них, "где инвестиции на $600 млрд, где закупки вооружений, где закупки энергоносителей, о которых мы с вами договаривались", и тогда Вашингтон вновь увеличит импортные пошлины на европейские товары. "И мы вновь проиграем", - заключил политик.

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