Мишустин дал поручение обеспечить транспортную доступность Калининградской области

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение оказать поддержку Калининградской области, оказавшейся в непростой ситуации из-за изменений в геополитике. В частности, речь идет об обеспечении транспортной доступности региона.

"Минтрансу и Минпромторгу предстоит проработать вопрос об обеспечении транспортной доступности Калининградской области, в том числе в целях обеспечения возможности транспортировки товаров", - следует из перечня поручений по итогам встречи Мишустина с членами Совета палаты СФ. Срок исполнения поручения - до 1 ноября текущего года.

Вместе с тем Минтрансу, Минфину и Минпромторгу поручено изучить инициативу Совета Федерации о включении в программу комплексного развития городского электрического транспорта проекта Калининградской области по капремонту изношенной трамвайной инфраструктуры и подвижного состава.

Доклад о результатах в правительстве ждут до 1 ноября 2025 года.