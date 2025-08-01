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Общество
Стала известна причина пожара в многоквартирном доме в Балашихе
1 августа 2025 / 13:58
© Марина Хрошина/ ТАСС
Причиной пожара в пятиэтажном жилом доме в Балашихе стало неосторожное обращение с огнем. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области сообщает ТАСС.
"Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем", - следует из сообщения.
В четверг в пятиэтажном доме в Балашихе произошел пожар в квартире на последнем этаже. Возгорание перекинулось на кровлю дома, площадь пожара составила 550 кв. м. В результате ЧП один из жильцов и сотрудник ГКУ "Мособлпожспас" погибли. Расследуется уголовное дело.
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