Стала известна причина пожара в многоквартирном доме в Балашихе

Причиной пожара в пятиэтажном жилом доме в Балашихе стало неосторожное обращение с огнем. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области сообщает ТАСС.

"Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем", - следует из сообщения.

В четверг в пятиэтажном доме в Балашихе произошел пожар в квартире на последнем этаже. Возгорание перекинулось на кровлю дома, площадь пожара составила 550 кв. м. В результате ЧП один из жильцов и сотрудник ГКУ "Мособлпожспас" погибли. Расследуется уголовное дело.