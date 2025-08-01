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В Британии ни один ребенок не получил имя Кир после прихода Стармера к власти
1 августа 2025 / 14:17
В Британии ни один ребенок не получил имя Кир после прихода Стармера к власти
© ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Ни один новорожденный не получил имя Кир в Англии и Уэльсе после того, как в июле прошлого года премьер-министром Великобритании стал Кир Стармер. На это обращает внимание газета The Daily Mail, ссылаясь на данные Национальной статистической службы (Office for National Statistics, ONS).

Уточняется, что впервые за всю историю ведения статистики ни одна семья не решилась назвать своего сына Киром в течение календарного года. Издание отмечает, что в 2023 году в Англии и Уэльсе, где проживают порядка 87% населения Соединенного Королевства, четырех мальчиков назвали Киром. В случае с бывшими главами правительства Борисом Джонсоном и Риши Сунаком ситуация была обратной: после прихода к власти их имена начинали чаще давать детям, следует из публикации.

Ранее Стармер сообщал, что в детстве ему не нравилось его имя. По данным The Daily Mail, он был назван в честь лидера Лейбористской партии Великобритании (1906-1908) Кира Харди. В 2020 году Стармер сам возглавил лейбористов.

Согласно информации ONS, самым популярным именем в Англии и Уэльсе второй год подряд остается имя Мухаммед. Им в 2024 году были названы 5,7 тыс. детей, это на 23% выше показателей предыдущего года. Второе и третье места снова занимают Ноа и Оливер. Среди девочек самыми распространенными именами стали Оливия, Амелия и Лили.

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