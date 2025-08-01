Трамп подписал указ о применении пошлин в отношении ЕС и более 60 стран

Президент США Дональд Трамп подписал указ о применении пошлин от 15% до 41% в отношении более 60 стран и Европейского союза. Соответствующий документ был опубликован Белым домом. Они вступят в силу 7 августа.

Так, наиболее высокие пошлины назначены для таких стран, как Ирак (35%), Сербия (35%), Швейцария (39%), Лаос (40%), Мьянма (40%) и Сирия (41%). Кроме того, в списке отдельно значатся Фолклендские острова (в отношении них США вводят пошлину в 10%) и Тайвань (20%).

Согласно тексту указа, в отношении отсутствующих в перечне стран будет действовать "базовая пошлина" размером в 10%.

Еще одним указом американский лидер повысил с 25% до 35% пошлины в отношении Канады, которые были введены за недостаточные меры по борьбе с контрабандой фентанила в Соединенные Штаты.