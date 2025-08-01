Патрушев: США и Япония могут пойти на эскалацию в Беринговом проливе

Вашингтон и Токио могут пойти на эскалацию в Беринговом проливе в случае обострения военно-политической обстановки, несмотря на правовой режим, урегулированный двусторонними соглашениям. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота.

"Несмотря на то, что сегодня в Беринговом проливе действует правовой режим, урегулированный двусторонними соглашениям, в случае обострения военно-политической обстановки США и Япония вполне способны пойти здесь на эскалацию", - рассказал Патрушев.

В настоящее время, по его словам, Токио в обход ограничений по итогам Второй мировой войны проводит наращивание авианесущего флота, подводных сил, ракетных вооружений. "Это свидетельствует о том, что геополитическая напряженность в северной части Тихого океана продолжит расти, что неизбежно создаст риски для безопасного функционирования Трансарктического транспортного коридора и в целом - российского Дальнего Востока", - подчеркнул Патрушев.

Таким образом, на всем протяжении Трансарктического транспортного коридора формируется целый комплекс вызовов и угроз национальным интересам и безопасности судоходства, указал помощник президента.

"В этой связи нужно выработать комплексный подход, определить, какие меры необходимо принимать в политико-дипломатическом, международно-правовом, военном, экономическом и других направлениях, - заявил глава Морколлегии. - Важно обеспечить безопасность на тихоокеанском участке Трансарктического транспортного коридора".