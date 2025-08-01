Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
1 августа 2025 / 22:20
КОТИРОВКИ
USD
01/08
80.3163
EUR
01/08
91.8751
Новости часа
Кадыров сообщил, что возобновил тренировки после перерыва Путин: России необходим мир, который устроит Москву и Киев
Москва
1 августа 2025 / 22:20
Котировки
USD
01/08
80.3163
0.0000
EUR
01/08
91.8751
0.0000
Патрушев: США и Япония могут пойти на эскалацию в Беринговом проливе
Патрушев: США и Япония могут пойти на эскалацию в Беринговом проливе
1 августа 2025 / 16:24
Политолог Ежов: прорыв на российско-украинских переговорах до 8 августа - маловероятен
Политолог Ежов: прорыв на российско-украинских переговорах до 8 августа - маловероятен
1 августа 2025 / 15:04
Эксперт Ковалев о размещении американского ядерного оружия в Великобритании
Эксперт Ковалев о размещении американского ядерного оружия в Великобритании
1 августа 2025 / 14:37
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
/ Арктика / Безопасность / Горячая Арктика / Геополитика
Безопасность
Патрушев: США и Япония могут пойти на эскалацию в Беринговом проливе
1 августа 2025 / 16:24
Патрушев: США и Япония могут пойти на эскалацию в Беринговом проливе

Вашингтон и Токио могут пойти на эскалацию в Беринговом проливе в случае обострения военно-политической обстановки, несмотря на правовой режим, урегулированный двусторонними соглашениям. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота.

"Несмотря на то, что сегодня в Беринговом проливе действует правовой режим, урегулированный двусторонними соглашениям, в случае обострения военно-политической обстановки США и Япония вполне способны пойти здесь на эскалацию", - рассказал Патрушев.

В настоящее время, по его словам, Токио в обход ограничений по итогам Второй мировой войны проводит наращивание авианесущего флота, подводных сил, ракетных вооружений. "Это свидетельствует о том, что геополитическая напряженность в северной части Тихого океана продолжит расти, что неизбежно создаст риски для безопасного функционирования Трансарктического транспортного коридора и в целом - российского Дальнего Востока", - подчеркнул Патрушев.

Таким образом, на всем протяжении Трансарктического транспортного коридора формируется целый комплекс вызовов и угроз национальным интересам и безопасности судоходства, указал помощник президента.

 

"В этой связи нужно выработать комплексный подход, определить, какие меры необходимо принимать в политико-дипломатическом, международно-правовом, военном, экономическом и других направлениях, - заявил глава Морколлегии. - Важно обеспечить безопасность на тихоокеанском участке Трансарктического транспортного коридора". 

 
 
Патрушев: США и Япония могут пойти на эскалацию в Беринговом проливе
Патрушев: США и Япония могут пойти на эскалацию в Беринговом проливе
Политолог Ежов: прорыв на российско-украинских переговорах до 8 августа - маловероятен
Политолог Ежов: прорыв на российско-украинских переговорах до 8 августа - маловероятен
Эксперт Ковалев о размещении американского ядерного оружия в Великобритании
Эксперт Ковалев о размещении американского ядерного оружия в Великобритании
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
18:19
Кадыров сообщил, что возобновил тренировки после перерыва
17:58
Путин: России необходим мир, который устроит Москву и Киев
17:39
В СПЧ призвали проводить "Олимпийские игры" для осужденных во всех колониях
17:19
FT: в Швейцарии шокированы объявленными пошлинами США
17:01
Лукашенко: если бы Евросоюз и Россия объединились, это была бы очень мощная сила
16:48
Путин: Основная цель СВО - обеспечить безопасность России
16:44
Путин: у Евросоюза сегодня вообще нет политического суверенитета
16:31
Цена золота впервые с 23 июля поднялась выше $3 400 за тройскую унцию
16:17
Хуснуллин открыл памятник погибшим при восстановлении Донбасса дорожникам
15:46
Путин заявил, что в России выпущен первый серийный "Орешник"
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения