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Безопасность
Путин: российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
1 августа 2025 / 14:58
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские ВС ведут наступление на всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с журналистами, передает ТАСС.
"Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения - и в приграничной зоне, и в Донецкой республике, и в Луганской, и в Запорожье, и в Херсоне. Везде, на всех участках - где-то больше, где-то меньше", - отметил он.
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