Путин: российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения

Российские ВС ведут наступление на всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с журналистами, передает ТАСС.

"Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения - и в приграничной зоне, и в Донецкой республике, и в Луганской, и в Запорожье, и в Херсоне. Везде, на всех участках - где-то больше, где-то меньше", - отметил он.