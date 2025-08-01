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Безопасность
Путин: Основная цель СВО - обеспечить безопасность России
1 августа 2025 / 16:48
Путин: Основная цель СВО - обеспечить безопасность России

Президент России Владимир Путин 1 августа во время посещения Валаама ответил на вопросы журналистов.

Ключевые заявления главы государства в изложении ТАСС:

Об украинском урегулировании

Если Киев считает, что сейчас не время для переговоров, Москва готова подождать: "Ну, в принципе, можно ждать. Если руководство Украины считает, что сейчас не время, а нужно подождать, пожалуйста, мы готовы подождать".

Российская власть является законной, в отличие от украинской: "Все-таки наш политический режим основан на Конституции Российской Федерации, и сформирована власть строго в соответствии с основным законом государства. Чего не скажешь об Украине".

Россия передала Киеву тысячи тел погибших украинских солдат, получила десятки тел российских бойцов: "Мы из гуманитарных соображений, как вы знаете, передали [Киеву] тысячи тел погибших украинских солдат. Получили в ответ несколько десятков [тел] наших парней, которые сложили голову за Родину. И разве это не положительно? Конечно, это положительно".

Все разочарования в переговорах происходят из-за "избыточных ожиданий": "Но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры и не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса".

Переговоры "всегда востребованы и всегда важны": "Особенно, если это стремление к миру".

Основной целью является искоренить причины кризиса на Украине и обеспечить безопасность России: "Мы их [цели России] сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством Министерства иностранных дел РФ. Там все ясно".

Безопасность России и Украины может быть обеспечена в контексте общей европейской безопасности: "Со стороны украинской делегации прозвучала мысль о том, что, наверное, есть смысл говорить о безопасности и России, и Украины в контексте общеевропейской безопасности. Это один из руководителей украинской делегации высказал такое соображение. И в целом мы считаем, что это правильно".

Нужно достигнуть долгосрочного мира на Украине, у которого не будет никаких временных ограничений: "И гуманитарные вопросы - это русский язык, это независимость и достойные условия развития православной церкви, христианской церкви на Украине. Все это в совокупности должно быть обсуждено и должно быть положено в основу долгосрочного, длительного, вообще без всяких временных ограничений мира".

Украина завышает число якобы вывезенных в Россию детей: "Там выяснилось, что нет этого количества детей".

Об "Орешнике"

В России произведен первый серийный "Орешник": "Первая серийная ракета. И она поступила в войска".

Вопрос поставки "Орешника" в Белоруссию закроется до конца года: "Наши специалисты - и белорусские военные специалисты, и российские - выбрали место для будущих позиций. И сейчас ведется работа по подготовке этих позиций. Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем".

О ситуации в зоне спецоперации

Российские войска наступают "по всей линии боевого соприкосновения".

Позитивная активность в спецоперации достигается благодаря "мужеству и героизму" российских бойцов.

Информация о взятии Часова Яра "полностью соответствует действительности", его взяли еще несколько дней назад.

Руководство Украины "не очень информировано" о событиях на фронте, раз отрицает освобождение российскими войсками Часова Яра: "Это уже их проблемы".

О ЕС

Недружественные страны, которые ранее говорили о нанесении Москве стратегического поражения на поле боя, уже стремятся остановить продвижение ВС России: "Либо обещаниями хорошей жизни, либо какими-то угрозами, либо довооружением, доукомплектованием ВСУ".

Политического суверенитета у ЕС сейчас нет вообще: "А за этим следуют, в той критической ситуации, которая случилась, и экономические потери".

О коррупции

Коррупция характерна для всех стран мира: "Вопрос в степени коррупции и в способности общества, в готовности и способности бороться с этим явлением".

Общество страны, которая хочет побороть коррупцию, должно само этого хотеть и быть к этому готовым: "Но демократию нельзя привнести извне. Так же, как нельзя извне бороться с такими явлениями, как коррупция".

Коррупция на Украине "просто захлестывает", но внешними институтами ее победить нельзя.

Украинские власти "опозорились", когда не смогли вернуть себе часть суверенитета в ситуации вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Не нужно навязывать украинскому народу внешние институты управления, "это унизительное состояние".

 

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