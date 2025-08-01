Лукашенко: ошибка Киева в том, что он требует невозможного

Ошибка Киева заключается в том, что он публично требует невозможного, а вопросы должны решаться переговорным путем. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

"Ошибка украинцев в том, что они требуют невозможного. То, что они говорят, и то, что предлагает Россия, - это только что президент озвучил - это решается за столом переговоров. Там могут быть компромиссы, отступления, развороты, а вот так в лоб - это на публику. Это к тому, что мы говорим много, а делать ничего не хотим", - отметил глава белорусского государства.