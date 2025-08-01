Чикунова выиграла серебро ЧМ на дистанции 200 м брассом

Российская пловчиха Евгения Чикунова стала второй на чемпионате мира по водным видам спорта на дистанции 200 м брассом. Турнир проходит в Сингапуре и завершится 3 августа.

Чикунова преодолела дистанцию за 2 минуты 19,96 секунды. Золото завоевала американка Кейт Дуглас (2.18,50). Третье место у Кайлин Корбетт из ЮАР и представительницы Белоруссии Алины Змушко (у обеих - 2.23,52). Ранее Чикунова оказалась пятой на дистанции 100 м брассом.

Всего российские спортсмены, которые выступают на мировом первенстве в нейтральном статусе, завоевали 13 наград - 4 золотые, 6 серебряных и 3 бронзовые. В медальном зачете россияне идут пятыми. Лидер медального зачета - команда Китая (14 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых наград). Второе место у австралийцев (9-3-7), за ними идут американцы (6-10-7) и немцы (6-2-1).

20-летняя Чикунова является мировой рекордсменкой на дистанции 200 м брассом. На ее счету две серебряные медали ЧМ на короткой воде на дистанции 200 м брассом.