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Безопасность
Путин заявил, что в России выпущен первый серийный "Орешник"
1 августа 2025 / 15:46
© Ruptly/ТАСС
В России произведен первый серийный комплекс "Орешника", ракета передана в войска. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин при общении с журналистами.
"В России произведен первый серийный комплекс "Орешника". Первая серийная ракета. И она поступила в войска", - отметил он.
Путин уточнил, что в настоящее время осуществляется серийное производство таких ракет. По его словам, "теперь серия заработала".
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