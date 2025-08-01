Путин заявил, что в России выпущен первый серийный "Орешник"

В России произведен первый серийный комплекс "Орешника", ракета передана в войска. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин при общении с журналистами.

"В России произведен первый серийный комплекс "Орешника". Первая серийная ракета. И она поступила в войска", - отметил он.

Путин уточнил, что в настоящее время осуществляется серийное производство таких ракет. По его словам, "теперь серия заработала".